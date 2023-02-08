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THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine bugün 83'ü yardım, 19'u kargo uçuşu olmak üzere toplam 102 sefer düzenleneceğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 08.02.2023
THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi ve 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

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