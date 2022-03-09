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THY beklenen kar yağışı nedeniyle 205 seferini iptal etti

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere 205 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Gökhan Yılmaz   | 09.03.2022
THY beklenen kar yağışı nedeniyle 205 seferini iptal etti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 10 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114'ü iç hat, 71'i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

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