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THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını 31 Temmuz'a kadar uzattığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 03.06.2022
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Temmuz 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin internet sitesi ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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