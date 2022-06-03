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PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER'e operasyonda 22 gözaltı

Silahlı terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Başak Akbulut Yazar   | 03.06.2022
PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER'e operasyonda 22 gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şirinevler'de bulunan derneğin, PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlardan sosyal göç hareketleri hususunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları kullandığı belirlendi.

Derneğin, bu fonları, örgüt propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak ve seminer düzenlemek şeklinde örgütsel etkinliklerde kullanarak ve muvazaalı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakları örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcadığı tespit edildi.

Özellikle 2015 yılında yaşanan "Hendek olayları" esnasında göç etmek zorunda kalan, yakını örgüt kırsal alanında faaliyet yürüten veya bu olaylarda öldürülen kişilerin ailelerine sistematik ve aynı oranda para aktarıldığı MASAK raporundan anlaşılan derneğe yönelik bu sabah operasyon talimatı verildi.

Şirinevler'deki dernek binasına operasyon

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 5 ilde 28 şüphelinin adresi ile derneğin Şirinevler'deki binasına operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıları arama çalışmaları ise sürüyor.

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