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THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

Gökhan Yılmaz   | 26.07.2022
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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