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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, anız alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sabahattin Sallama   | 26.07.2022
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale

Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyündeki anız alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.

Yangının söndürülmesi için 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelle karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki köylüler de yangının kontrol altına alınması için destek veriyor.

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