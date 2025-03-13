THY Amman Ofisi, Ürdün’de iftar programı düzenledi
Türk Hava Yolları (THY) Amman Ofisi, Ürdün’deki Türk kurumları, partner kuruluşlar ve yabancı misyonların katılımıyla iftar programı gerçekleştirdi.
Amman
THY'nin iftar programına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Bulgaristan’ın Amman Büyükelçisi Metin Kazak, THY Amman Ofisi Müdürü Taner Erim, Yunus Emre Enstitüsü Amman Koordinatörü Ensar Fırat, TİKA Amman Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi Veysi Kaya, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve THY ofisi çalışanları ile çok sayıda partner şirketin temsilcisi katıldı.
Geleneksel iftar yemeğine katılan herkese teşekkür eden Erim, tüm iş ortaklarına ve katılımcılara bol bereket ve bol kazançlar diledi.
İftara katılanlardan üç kişiye çekilişle THY’nin uçtuğu bir noktaya bir business, iki ekonomi sınıfı bilet hediye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.