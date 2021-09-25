Dolar
8.88
Euro
10.42
Altın
1,750.55
ETH/USDT
2,822.80
BTC/USDT
41,700.00
BIST 100
1,384.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor
logo
Gündem

THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

Kenan Irtak   | 25.09.2021
THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirdiği Dallas seferiyle uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan şirket olan THY, dün Dallas'a ilk uçuşunu yaparak ABD'de sefer düzenlediği destinasyon sayısını 11'e çıkardı.

Texas eyaletine bağlı ABD'nin en büyük 4. şehri olan Dallas'a pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek THY, Dallas seferlerini yeni nesil geniş gövdeli Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarıyla icra edecek.

Yeni nesil uçaklarla filosunu genişleten bayrak taşıyıcı THY, yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken, THY kalitesini ve hizmetini dünyanın dört bir tarafına sunmaya devam ediyor.

Dallas şehri, 20. yüzyılın başlarında petrolün bulunması ile bölgede en önemli sanayi ve ticaret merkezi konumuna geldi. Petrol yataklarının yanı sıra şehirde çiftçilik de önemli geçim kaynaklarından biri. Dünyanın en büyük havalimanları listesinde üst sıralarda yer alan Fort Worth Uluslararası Havalimanı şehre 1973 yılından beri hizmet veriyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 12 kişi hayatını kaybetti
Vaka sayıları Trakya illerinde yükseldi
Kovid-19 salgınında son 24 saat
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

Benzer haberler

THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

THY, ABD'nin Dallas kentine uçuş başlattı

THY iç hatlarda ikram servisine başlıyor

THY, günlük 1221 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı

THY, Travel + Leisure Dergisi tarafından 'Dünyanın En İyileri' arasında gösterildi

THY, Travel + Leisure Dergisi tarafından 'Dünyanın En İyileri' arasında gösterildi
Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmaması tepki çekti

Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattındaki bazı duraklara sefer yapılmaması tepki çekti