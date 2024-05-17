Dolar
32.28
Euro
35.04
Altın
2,384.03
ETH/USDT
3,034.90
BTC/USDT
66,367.00
BIST 100
10,527.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü dolayısıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen programda konuşuyor
logo
Gündem

Tescilli Mut kayısısında 120 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Ahmet Güler  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Tescilli Mut kayısısında 120 bin ton rekolte bekleniyor

Mersin

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği, "meyve deposu" olarak bilinen ilçedeki 77 bin 800 dekar alanda, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan coğrafi işaret tescilli Mut kayısısı, hasadın ardından yurt içi ve yurt dışındaki sofralarda yerini alıyor.

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile Suçatı Mahallesi'nde Abdullah Yılmaz'ın bahçesinde yapılan kayısı hasadına katıldı.

Kaymakam Ayrancı, burada AA muhabirine, ilçede kaliteli kayısı üretimi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mut'ta üretilen ve doğallığıyla öne çıkan kayısının ihraç da edildiğini anlatan Ayrancı, "Daha bilinçli ve kaliteli üretim yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle ilçemizin elde etmiş olduğu tarımsal geliri, çiftçimizin gelirini ve imkanlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bayır da bu sezon kayısı hasadının verimli geçtiğini belirterek, "Bu sezon tahmini rekoltemiz 120 bin tondur. Hasadımız devam ediyor. Üreticimiz şu an kayısı satışından memnun. Kilogramı 35-50 lira arasında satılıyor. Hasadın 20 Haziran'da sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığından tasarruf tedbirleri açıklaması
Emine Ayna'ya "terör örgütü üyeliği" suçundan bir dava daha
TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağış kabulüne başladı
Tescilli Mut kayısısında 120 bin ton rekolte bekleniyor

Benzer haberler

Turunçgiller için hazırlanacak yeni yol haritası üretici ve ihracatçıya katkı sağlayacak

Turunçgiller için hazırlanacak yeni yol haritası üretici ve ihracatçıya katkı sağlayacak

Tescilli Mut kayısısında 120 bin ton rekolte bekleniyor

Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor

TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı

Gümrük Muhafaza ekipleri, iki ilde 646 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu

Gümrük Muhafaza ekipleri, iki ilde 646 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu
Mersin'de görme engelli çift, engelleri 31 yıldır birlikte aşıyor

Mersin'de görme engelli çift, engelleri 31 yıldır birlikte aşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet