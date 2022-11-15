Dolar
18.61
Euro
19.40
Altın
1,776.80
ETH/USDT
1,265.40
BTC/USDT
16,883.00
BIST 100
4,629.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Hayatını kaybedenlerin karanfiller bırakılarak ve dualar edilerek anıldığı alana siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

Elif Küçük, Kaan Bozdoğan   | 15.11.2022
Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından bölgedeki esnaf, dükkanlarının camlarına Türk bayrakları astı.

Terör saldırısı sırasında zarar gören iş yerlerindeki onarım çalışması devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, saldırının yaşandığı alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor. Azerbaycanlı bir vatandaş da platformdaki Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı koydu.

Bir grup gazi de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte alana gelerek karanfil bıraktı.

Ziyaretler sürüyor

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve teşkilat üyeleri, CHP Beyoğlu ve Adalar ilçe başkanlıklarından teşkilat üyeleri, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Aslanoğlu ile konfederasyonun üyeleri ve İstanbul Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Ayşe Tokkuş Bayar ile oda üyeleri de platforma karanfil bıraktı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Şahin, alanda yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi.

Bu alçak saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Şahin, yaşanan olaydan sonra birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Buradan kimsenin bir siyaset çıkarmaması gerekiyor. Bu tür konular, acılar, sevinçler bazen siyaset üstü olması gerekiyor. Buranın üzerinden siyaset, provokasyon yapmak isteyen herkesi de kınıyoruz." dedi.

İstanbul Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Ayşe Tokkuş Bayar da konuşmasında saldırıyı kınadı.

Bu arada Beyoğlu Belediyesi başta güvenlik güçleri ve basın mensupları olmak üzere bölgede konuya ilişkin gelişmeleri takip eden kişilere çay ikram ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştaydan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına İlişkin Yönerge hakkında karar
Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi
Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim
MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

MSB: İstiklal Caddesi'nde saldırı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi geçici olarak yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet