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Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu terör örgütünden kaçarak İran sınırında polise teslim olan kadın terörist, diğer örgüt üyelerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

Hüseyin Yıldız  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı

Iğdır

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu yabancı uyruklu terörist S.G.E.N. (22), teslim olmayı kabul etti. Terör örgütünden kaçarak İran sınırından teslim alınan terörist, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kadın terörist, ifadesinde, henüz 12 yaşında ailesinin zoruyla Suriye'nin Aynularab (Kobani) ilçesinden terör örgütüne katıldığını ve sonrasında eğitim aldığını iddia etti.

Terör örgütünden kaçıp teslim olmaya karar verdiğini belirten S.G.E.N, "Teslim olduktan sonra bu devletin bize sahip çıkacağına, yardımcı olacağına inanıyordum. Adaletli bir yaşamı sağlayacağına inanıyordum, bu yüzden kaygısızca geldim." dedi.

Örgüt mensuplarına Türkiye'nin farklı anlatıldığını, teslim olduktan sonra anlatılanların asılsız olduğuna şahitlik ettiğini dile getiren S.G.E.N, "Onların anlattıkları gibi değil. Bunun tam tersi, hiç beklemediğimiz bir yaklaşımla karşılaştım. İnsan bu iyiliği, bu güveni, yaklaşımları anlatamaz, çok farklıydı. Hayatımın en mutlu günleri, teslim olduğum günler içerisindeydi. Polisin elinde olduğum süreçti." ifadelerini kullandı.

S.G.E.N, şöyle devam etti:

"Mutluluktan daha ziyade muhteşem bir şey. Bana göre bu güzel şeyleri anlatmak biraz zor geliyor. O kadar güzel yaklaşımlar, güven içinde. Artık arkam sağlam, dağ gibi, kimse bana karışamaz, kimse baskı yapamaz diyorsun. Ben bu yaklaşımı gördüm, bu hissi yaşadım. Sanki dünya benimdir, bunu diyebilirim. Geldikten sonra bunu gerçekten hissettim."

"Hiçbir şeye bulaşmadan sade bir hayat istiyorum"

Çocuk yaşta katıldığı örgütten kaçıp şimdi geleceğe dair planlar yaptığını kaydeden kadın terörist, "Sade bir hayat yaşamak istiyorum. Adaletli, her şeyime kendim karar vermek istiyorum. Onlarda (örgütte) öyle bir şey var, kendi hayatını çizemezsin. Şimdi ben kendi hayatımı çizmek istiyorum, her şeyden uzak, hiçbir şeye bulaşmadan sade bir hayat istiyorum." diye konuştu.

Örgütte gün geçtikçe zayıflama ve gerileme olduğunu ifade eden S.G.E.N, "(Örgütte) Belli bir korku var, artık eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar." dedi.

"Hiç tahmin etmeyeceğim şeyler gördüm"

Kadın terörist, diğer örgüt mensuplarına da teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Bence herkes gelsin gerçeği görsün. Gözleriyle bu hayatı, bu güzelliği, güveni görsünler istiyorum. 'Türk devleti şöyledir, böyledir, sana şöyle yapacaklar' sözlerine inanmasınlar. Şahsen ben öyle bir şey görmedim, hiç tahmin etmeyeceğim şeyler gördüm, bence onlar da gelip görsünler, öğrensinler." ifadelerini kullandı.

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