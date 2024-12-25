Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz" operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 haftada 22 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz" operasyonlarında 182 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 3 haftada jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonları hakkında bilgi verdi.
22 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "GÜRZ-31-32-33" operasyonlarında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2024
⛔182 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı❗
⚠️Şüphelilerden
📍43’ü tutuklandı,
📍24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam… pic.twitter.com/EVLZlUIJCV
Operasyonlarda terör örgütü mensubu 182 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktardı.
Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biri olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık etmek, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.
"Gürz-31-32-33" operasyonlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarma ekiplerini tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.