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Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı.

Başak Akbulut Yazar  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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