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Atama kararları Resmi Gazete'de

Yusuf Soykan Bal  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, Burçin Ağbaba Atmaca, Mehmet Atmaca, Kamil Güney, Kazım Onur Kurt, Engin Can Çanga, Sakine Bostan, Betül Ceylan, Mustafa Emre Gözlükaya, Cem Doğan, Deniz Abdikoğlu, Selçuk Ağca, Murat Elaman, Anıl Altun, Osman Fatih Kelle ve Hüseyin Sağlam atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Fatih Çakmak ve Enes Çakmak getirildi.

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