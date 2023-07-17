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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını

Tekirdağ Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

Fırat Çakır, Mesut Karaduman  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


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