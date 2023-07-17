Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde orman yangını
Tekirdağ Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.
Tekirdağ
Kadıköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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