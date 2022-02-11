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Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları "karides" peşinde

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağı sona eren karides için mesaiye devam ediyor.

Mesut Karaduman   | 11.02.2022
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları "karides" peşinde

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları, şubatta av yasağının sona ermesiyle karides tutmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan karideslerle limana dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karidesle gülmeye devam ettiğini söyledi.

Av yasağı sona erene kadar karides avlamaya devam edeceklerini belirten Pehlivanoğlu, "Sabah erkenden denize açılan balıkçılar çok şükür limana boş dönmüyor. Ekmeklerini karidesten çıkarıyorlar. Ayrıca tekir ve mezgit de avlıyorlar." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de bir ay süren av yasağının ardından yeniden karides avlamaya başladıklarını anlatarak, "Hava şartları müsaade ettiği sürece hep denizdeyiz. Bu süreçte her gün karides avlıyoruz. Denizde büyük balıklar artmaya başlayana kadar karides devam eder." diye konuştu.



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