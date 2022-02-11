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İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresini 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Şubat'ta zam gündemiyle toplanacak.

Hasan Hüseyin Kul, Mücahit Türetken   | 11.02.2022
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 16 Şubat'ta toplanacak

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 16 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelecek. Kurulda, 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2022 yılı kırsal mahalle ve su satış tarife teklifleri, ek ödenek teklifi ve 2022 yılı yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek.

Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan kentte su fiyatlarına 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 17,80 oranında zam gelmişti.

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