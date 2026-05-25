Tekirdağ'da yağışlar Naip Barajı'nın doluluk oranını artırdı

Kuraklık nedeniyle geçen yıl kritik su seviyesine gerileyen Naip Barajı, kentte etkili olan yağışların ardından yüzde 24 doluluk oranını yakaladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Süleymanpaşa ilçesinde tüm mahallelerde uygulanan kısmi planlı su kesintisi uygulamasının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte gerekli tedbirleri alarak suyun tasarruflu kullanımına özen gösteren, anlayış ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı adına tasarruf bilincinin devam etmesi büyük önem taşımaktadır."