Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ
Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.
Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.