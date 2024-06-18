Dolar
32.59
Euro
35.06
Altın
2,324.32
ETH/USDT
3,430.10
BTC/USDT
65,074.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

Tekirdağ

Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çorlu ve Ergene belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü
RTÜK Başkanı Şahin, örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

Benzer haberler

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Libya'da aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangın binlerce palmiye ağacını yok etti

Sarıyer'de belediyeye ait depolama alanındaki yangının soğutma çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de belediyeye ait depolama alanındaki yangının soğutma çalışmaları sürüyor
Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altında

Balıkesir'de anızda başlayıp ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın kontrol altında
Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü

Edirne'de anız alanında başlayıp meyve bahçesine sıçraya yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet