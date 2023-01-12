Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,885.30
ETH/USDT
1,400.20
BTC/USDT
18,170.00
BIST 100
4,738.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da mevkidaşı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Mesut Karaduman   | 12.01.2023
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını, lodosla denizin dibindeki yosunların kıyıya vurduğunu söyledi.

Lodosun etkisini kaybettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Yosunlar bazı kesimlerde kirlilik gibi görünüyor. Bu denizde zaman zaman yaşanan doğal bir durumdur. Yosunlar bir süre sonra ya temizleniyor ya da denize karışıyor." dedi.

Kent sakinlerinden Hasan Gürtekin de sahilde yürüyüş yaparken yosunları gördüğünü belirtti.

Sert lodos estiği için yosunların kıyada biriktiğini ifade eden Gürtekin "Rüzgarlar birlikte yosunlar geldi. Yine rüzgarla gidiyor. Bilgi verildiği zaman belediye ekipleri de temizleyebiliyor. Yosunlar kıyıda kaldığında sıcak havada olursa koku yapabiliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
İçişleri Bakanı Soylu: Sahil Güvenlik 2022 yılında 44 bin kaçak göçmen yakaladı
Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Yaşamına tanık olanlar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın mücadelesini anlattı
Doğa temalı üst geçitle Ormanya'ya ulaşım kolaylığı sağlanacak

Benzer haberler

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden oluşturulan alanlarda çevre bilinci kazanıyor

Uçmakdere'de 2022'de yaklaşık 20 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Sarıyer sahilinde denizanası yoğunluğu

Sarıyer sahilinde denizanası yoğunluğu
Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları arttı

Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları arttı
Muğla'da vatandaşlar ve turistler yeni yılın ilk gününde denize girdi

Muğla'da vatandaşlar ve turistler yeni yılın ilk gününde denize girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet