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Tekirdağ'da "sahte doktor"un tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Mehmet Akif Aldoğan   | 05.12.2022
Tekirdağ'da "sahte doktor"un tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tekirdağ

Alınan bilgiye göre, Özkiraz'ın avukatının müvekkilinin tutukluluğuna yaptığı itiraz Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

Hakimlik, tutukluluğa yapılan itirazı kabul etmedi.

Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

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