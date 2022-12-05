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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Sarp Özer   | 05.12.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü

Bakü

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan Savunma Bakanlığına geçti.

Burada askeri törenle karşılanan Bakan Akar’ın tören alanına gelişinde ordu bandosu tarafından mehter marşı seslendirildi. Ulusal marşların çalınmasının ardından tören birliğini selamlayan Bakan Akar, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

Buradaki konuşmasında "İkinci vatanımız" diye nitelendirdiği Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akar, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin "tek millet iki devlet" anlayışıyla en üst düzeyde devam ettiğini belirten Akar, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Her zaman can Azerbaycan'ın yanındayız. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir." diye konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Akar başkanlığındaki heyetle Bakü'de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Azerbaycan savunma bakanlıkları arasındaki iş birliğinin artarak devam ettiğini vurgulayan Hasanov, Milli Savunma Bakanı Akar'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Heyetler arası toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Azerbaycan ordusu komuta kademesi hazır bulundu.

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