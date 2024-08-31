Dolar
34.08
Euro
37.64
Altın
2,503.38
ETH/USDT
2,499.20
BTC/USDT
58,910.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Mesut Karaduman  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ

İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te sağanak etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkan Erdoğan: Uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor

Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı

Tekirdağ'da "TCG Işın" gemisi ziyarete açıldı
Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı

Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı
Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet