Dolar
18.64
Euro
19.32
Altın
1,761.55
ETH/USDT
1,267.60
BTC/USDT
16,869.00
BIST 100
4,973.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Mesut Karaduman   | 30.11.2022
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun ardından poyrazın balıkçılara zorunlu paydos ettirdiğini, hava normale döndükten sonra balıkçıların denize çıkacağını söyledi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TTB Başkanı Fincancı'nın dosyası yetkisizlikle İstanbul'a gönderildi
Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 öğrenci yaralandı
MSB'den "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" paylaşımı
Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor
Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Otizmli 12 yaşındaki Poyraz Yavuz yüzmeyle sosyalleşiyor

Tekirdağlı hayvansever "Duman" adlı ördeğini yanından ayırmıyor

Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü

Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye dönüştü
Bakan Koca'dan "sahte doktor" ve artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan "sahte doktor" ve artan solunum yolu hastalıklarına ilişkin açıklama
Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu

Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet