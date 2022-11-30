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Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. SÜRÜCÜNÜN ARAÇTAN ÇIKARILMASI EKLENDİ

İbrahim Halil Aktürk, Filiz Kınık Öz   | 30.11.2022
Başakşehir'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Ahmet Yesevi Caddesi'nde ilerleyen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak caddede seyreden 06 CSN 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobilin büyük bir kısmı kamyonun kasasının altında kaldı, sürücü Mustafa Saler araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Sürücü Saler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun altından çıkarılan otomobil de çekici yardımıyla götürüldü. Ekiplerin devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi ulaşıma kapatıldı.






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