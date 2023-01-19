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Gündem

Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Mesut Karaduman   | 19.01.2023
Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 5 gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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