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İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda yıl başından bu yana yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenirken yakalanan kaçak ürünleri sergiledi.

Kenan Irtak   | 19.01.2023
İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi

İstanbul

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanının yolcu girişi ve arındırılmış alanda 2023 yılının başlamasından bu yana ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 7 kişiye işlem yaptı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 6 milyon lira değerinde 160 cep telefonu, 1 milyon lira değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 210 bin lira değerinde 3 kilogram kırmızı safran, 40 bin lira değerinde 1300 paket sigara da basına gösterildi.

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