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Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.

Mesut Karaduman   | 29.11.2021
Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı Fotoğraf: Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı

Tekirdağ

Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan kuvvetli lodos, etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.

Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.

Şarköy ilçesinde belediyeye ait halı sahanın demir profilleri yerinden söküldü.

Rüzgar nedeniyle yola devrilen ağaçlar, Şarköy Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı. 

Bölgede lodosun bu gece ve yarın da şiddetini artırarak etkili olması bekleniyor.

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