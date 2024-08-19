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Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mesut Karaduman, Mehmet Akif Aldoğan  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mesut Karaduman - AA

Edirne

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik madde üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.




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