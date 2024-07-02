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Tekirdağ'da çıkan tarla yangınına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan tarla yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Tekirdağ'da çıkan tarla yangınına müdahale ediliyor

Tekirdağ

Karatepe mevkisinde bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile TOMA ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangında şu ana kadar 200 dönümü buğday ekili 700 dönüm tarım alanı ile İl Emniyet Müdürlüğünün kullandığı atış poligonu zarar gördü.


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