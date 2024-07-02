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Sarıyer'de yabancı uyruklu kişileri bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de bir sitenin önünde yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip hakaretlerde bulunan zanlı tutuklandı.

Ferhat Yasak  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Sarıyer'de yabancı uyruklu kişileri bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul

Maslak Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde gece saatlerinde bir kişinin bıçakla bazı kişileri tehdit ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelinin yabancı uyrukluları bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi.

Evinde gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin (43) alkollü olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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