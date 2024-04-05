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Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Süleyman Coşkun Bozyel, Mesut Karaduman  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde bulaşık süngeri, bulaşık bezi, paspas ve lif üretilen fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan 29 itfaiye ekibinin yanı sıra Çorlu ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen 6 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergene Kaymakamı Kadir Duman olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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