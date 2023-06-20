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Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak

Tekirdağ'da vatandaşların ve turistlerin yoğun bulunduğu sahillerde atlı jandarma timi görev alacak.

Mesut Karaduman, Fırat Çakır  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Tekirdağ sahillerinde yaz boyu atlı jandarma timi görev yapacak Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) gönderilen atlı tim, Süleymanpaşa ilçesine geldi.

"Heybet" ve "Kafkas" adlı atla göreve başlayacak jandarma ekibi, görev bölgelerine geçmeden ilçedeki sahil dolgu alanında devriye yaptı.

Vatandaşlar atlara ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

Atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanındaki Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda (Kastro) görev yapacak.

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