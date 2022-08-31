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Tekirdağ’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Şarköy ilçesinde aniden başlayan kuvvetli sağanak, zaman zaman dolu şeklinde etkili oldu.

Mesut Karaduman   | 31.08.2022
Tekirdağ’da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ

Yağış nedeniyle Atatürk Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak farklı yolları kullanmaları konusunda bildirimde bulundu. Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

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