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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici, Halil Fidan   | 31.08.2022
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara/İzmir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi.

Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesine 30 kilometre uzaklıkta saat 12.56'da da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Sözbilir'den Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin açıklama

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir,  AA muhabirine, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bugün saat 12.56 ve 13.10'da 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını hatırlattı.

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırıldığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"6,6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi oluştu. Bu durum da bugünkü depremleri tetikledi. Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün ardı ardına olan depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6,6 olarak biliniyor. Şimdi adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6,6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var."



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