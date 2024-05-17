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TDV'den gençlere yönelik "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kurban ibadetini gençlere aşılamak amacıyla yürüttükleri "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyasını bu yıl da devam ettireceklerini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
TDV'den gençlere yönelik "İlk Kurbanım İlk İyiliğim" kampanyası Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Ankara

TDV'den yapılan açıklamaya göre, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla gerçekleştirilen vekaletle kurban kesim programı kapsamında bu yıl da bağışlanan kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, kurban bağışlarının başta Filistin ve deprem bölgesi olmak üzere 77 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağının bildirdi.

Bu yıl vekaletle kurban kesim hisse bedelinin yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Turan, bağış kanallarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hayırseverlerimiz, 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış ve TDV mobil bağış uygulamamızdan kurban bağışında bulunabilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler."

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