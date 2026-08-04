Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından geliştirilen "TDV Gönüllüsü" mobil uygulaması, gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda daha etkin, planlı ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirildi.

"TDV Gönüllüsü" mobil uygulaması hayata geçirildi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından geliştirilen "TDV Gönüllüsü" mobil uygulaması, gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda daha etkin, planlı ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gönüllülük süreçlerinin dijital ortamda yönetilmesini sağlayan "TDV Gönüllü Otomasyon Sistemi", "gonullu.tdv.org" adresi üzerinden hizmet veriyor.

Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulan uygulamayla gönüllüler, TDV tarafından gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerine tek bir platform üzerinden ulaşıp kendilerine uygun çalışmaları inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

"TDV Gönüllüsü" mobil uygulamasında yer alan kişisel profil alanından kullanıcılar, bilgilerini güncelleyerek, meslek, uzmanlık ve ilgi duydukları gönüllülük alanlarını sisteme ekleyebiliyor. Böylece gönüllülerin sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimlerin uygun çalışmalarda değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Uygulamada yer alan "Müsaitlik Takvimi" özelliğiyle gönüllüler, uygun oldukları gün ve saatleri sisteme tanımlayabiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda kendilerine uygun zaman aralıklarındaki faaliyetlerle ilgili bildirimler gönderiliyor.

Faaliyetler il, ilçe, kategori ve tarih bilgilerine göre görüntülenebilirken, gönüllüler katılmak istedikleri çalışmanın detaylarını inceleyerek başvurularını uygulama üzerinden yapabiliyor. Başvuruları onaylanan faaliyetler ile davet edildikleri çalışmalar da uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

Uygulamada yer alan "Yetkinliklerim" bölümüyle gönüllüler meslek, uzmanlık alanı, ilgi alanları ve gönüllü olmak istedikleri çalışma alanlarını sisteme tanımlayabiliyor. Bu özellik sayesinde ihtiyaç duyulan faaliyetlerde gönüllülerin yetkinliklerinden daha etkin şekilde yararlanılması hedefleniyor.

Kullanıcıların uygulamayla ilgili öneri, talep, görüş ve destek ihtiyaçlarını iletebilmesi amacıyla "Bize Ulaşın" modülü bulunurken, "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüyle gönüllülük süreçleri ve uygulama kullanımı hakkında bilgilere kolayca ulaşılabiliyor.