İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada şüphelilerin İstanbul genelinde iş insanlarına yabancı telefon hatlarından mesaj atarak ve arayarak "sokak hakkı" adı altında para cezası kestikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin iş yeri yağmaladıkları, bazı iş insanlarını ise öldürmeye de teşebbüs ettikleri belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 36 şüpheliden 5'inin ceza infaz kurumunda olduğu öğrenildi. Diğer 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 23'ü gözaltına alınırken, 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.