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TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama

Açıklamada, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır." denildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
TDK'den Türkçe Sözlük'e ilişkin açıklama

Ankara

Türk Dil Kurumunca (TDK), 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu nedenle basında ve sosyal medyada çıkan eleştirilerin dikkate alınarak inceleme başlatıldığı, gelişmeler hakkında en kısa zamanda açıklama yapılacağı bildirildi.

TDK'den yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



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