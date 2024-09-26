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TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.

Sebiha Arslan  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı

Muğla

Denizlerde ihtiyacı olan insanlara ve balıkçılara yardım amacıyla Türk sularında görev yapan TCSG Umut, 88 metre uzunluğunda ve gelişmiş teknolojik sistemlere sahip.

TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük gemilerinden biri olma özelliği taşıyor.

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