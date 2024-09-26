TCSG Umut, Datça ilçesi açıklarında göreve başladı
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Umut gemisi, kara sularının korunması ve keşif karakol görevi amacıyla Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında göreve başladı.
Muğla
Denizlerde ihtiyacı olan insanlara ve balıkçılara yardım amacıyla Türk sularında görev yapan TCSG Umut, 88 metre uzunluğunda ve gelişmiş teknolojik sistemlere sahip.
TCSG Umut, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük gemilerinden biri olma özelliği taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.