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Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile New York'ta görüştü.

Tuğba Altun  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşları Szijjarto, Hasani ve Baerbock ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.

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