Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile New York'ta görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşları Szijjarto, Hasani ve Baerbock ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, New York’ta Türkevi’nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/4lZ4ToWUUh— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024
Bakanımız @HakanFidan, New York’ta Türkevi’nde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi. 🇹🇷🇦🇱 pic.twitter.com/qFd0UVQ3Yq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024
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Bakanımız @HakanFidan, New York’ta Türkevi’nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.🇹🇷🇭🇺 pic.twitter.com/Y6Z5XZGT36— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 26, 2024