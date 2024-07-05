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TCG Yıldırım Fırkateyni Bartın'da ziyarete açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni, Bartın'da ziyarete açıldı.

Akif Yaman  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
TCG Yıldırım Fırkateyni Bartın'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Bartın

Amasra ilçesindeki Büyük Liman iskelesine demirleyen gemi, ilgi gördü.

Gemiyi gezmek isteyenler, iskelede kuyruk oluşturdu.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti, TCG Yıldırım Fırkateyni hakkında bilgi verdi.

Gemiyi gezenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemi, 2 gün ziyarete açık kaldıktan sonra 6 Temmuz'da limandan ayrılacak.

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