TCG Yıldırım Fırkateyni Bartın'da ziyarete açıldı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yıldırım Fırkateyni, Bartın'da ziyarete açıldı.
Bartın
Amasra ilçesindeki Büyük Liman iskelesine demirleyen gemi, ilgi gördü.
Gemiyi gezmek isteyenler, iskelede kuyruk oluşturdu.
Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti, TCG Yıldırım Fırkateyni hakkında bilgi verdi.
Gemiyi gezenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gemi, 2 gün ziyarete açık kaldıktan sonra 6 Temmuz'da limandan ayrılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.