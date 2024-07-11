TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG Kınalıada Sri Lanka'yı ziyaret etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Kınalıada korvetinin, 9-11 Temmuz'da Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla gittiği Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kolombo/Sri Lanka’ya liman ziyareti gerçekleştiriyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2024
Liman ziyareti süresince… pic.twitter.com/yfbz0XEu8R
TCG Kınalıada'nın liman ziyareti süresince halkın ziyaretine açıldığı kaydedilen açıklamada, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri personelince ziyaret edilen geminin imkan ve kabiliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımının yapıldığı aktarıldı.
Liman ziyareti kapsamında Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve TCG Kınalıada komutanı ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Sri Lanka Savunma Devlet Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, Sri Lanka deniz ve hava kuvvetleri komutanları, yabancı ülke diplomatik temsilcileri, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel ile Sri Lanka'daki Türk temsilcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.