Dolar
32.83
Euro
35.89
Altın
2,403.45
ETH/USDT
3,170.10
BTC/USDT
58,434.00
BIST 100
10,991.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kazım Bulut  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Bursa

İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler yolları basan sudan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Yenice ve Mahmudiye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.

Yollardaki su birikintilerinden sürücüler ve yayalar olumsuz etkilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 61 şüphelinin işlemleri sürüyor
TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Kahramanmaraş'ta depremde 19 kişinin öldüğü Damla Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu

Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu
Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu

Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet