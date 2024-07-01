TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı
TCG Karataş Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.
Hatay
İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı TCG Karataş Gemisi, İskenderun iskelesine yanaştı.
Buraya demirlenen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından gemiyle ilgili bilgi verildi.
Gemiyi gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekildi.
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