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TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı

TCG Karataş Gemisi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Mert Murat Yaşar  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
TCG Karataş Gemisi, İskenderun'da ziyarete açıldı

Hatay

İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı TCG Karataş Gemisi, İskenderun iskelesine yanaştı.

Buraya demirlenen gemi, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından gemiyle ilgili bilgi verildi.

Gemiyi gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekildi.

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