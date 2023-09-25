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TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'nun, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne "aborda olduğunu" bildirdi.

Merve Yıldızalp  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
TCG Anadolu, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'ne yanaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG Gökçeada ve TCG Gediz ile birlikte Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, geminin iskeleye yanaşmasına ilişkin anlar gösterildi.

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