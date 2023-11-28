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TCG Anadolu Kocaeli'de ziyaretçilerle buluşacak

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kocaeli'de ziyarete açılacak.

Tahir Turan Eroğlu  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
TCG Anadolu Kocaeli'de ziyaretçilerle buluşacak Fotoğraf: Cem HasretTekkeşinoğlu/AA

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, 30 Kasım Perşembe günü İzmit Körfezi'ne demirleyecek. Gemi, 6 Aralık Çarşamba gününe kadar 10.00-18.00'de ziyaret edilebilecek.

Araçlarıyla Büyükşehir Belediyesinin ana binasının arkasında yer alan otoparktan giriş yapacak ziyaretçiler için 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar koridor oluşturulacak. TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için 1 Mart Vapur İskelesi'nden deniz araçlarıyla ring seferleri düzenlenecek.

Deniz ulaşımının aksamaması içinse İzmit Körfezi'ndeki Hat 1 ve Hat 3 seferleri, 30 Kasım-6 Aralık'ta Marina İskelesi'nden yapılacak.

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