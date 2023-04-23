Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer’in Bahçeköy mahallesinde vatandaşlara hitap ediyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’nda 23 Nisan Özel Oturumu’nda konuşuyor
logo
Gündem

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

Mustafa Hatipoğlu  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı Fotoğraf: Murat Kula - AA

İstanbul

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.

Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sırada eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklar da eşlik etti.

Boğaz geçişi sırasında TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları da yer aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

TCG Anadolu, vatandaşları selamlayarak İstanbul Boğazı geçişi seyrini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti

Benzer haberler

TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti

TCG Anadolu’ya Boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı
Bakan Akar'ın "avara" komutuyla TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı

Bakan Akar'ın "avara" komutuyla TCG Anadolu, boğaz geçişi için limandan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet