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TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 24 Mart-2 Mayıs'ta Arifiye-Eskişehir, Halkalı-Uzunköprü, Muratlı-Tekirdağ ve Gebze-Adapazarı hatları üzerindeki gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Burak Uçar  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

Sakarya

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) yapılan açıklamada, Arifiye-Eskişehir hattında 24-28 Mart'ta Arifiye-Osmaneli, 2-11 Nisan'da Osmaneli-Ayvalı, 14-18 Nisan'da Ayvalı-Eskişehir arası hat kesimlerinde, Halkalı-Uzunköprü hattında 1-11 Nisan'da Halkalı-Çerkezköy, 14-18 Nisan'da Çerkezköy-Muratlı, Muratlı-Tekirdağ hattında 21-25 Nisan'da Muratlı-Tekirdağ arası hat kesimlerinde, Gebze-Adapazarı hattında 24 Mart-18 Nisan'da Derince-Adapazarı, 21 Nisan-2 Mayıs'ta Gebze-Derince arası hat kesimlerinde gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu aktarılan açıklamada, "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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