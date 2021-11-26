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TBMM'nin HSK üyeliği seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.11.2021
TBMM'nin HSK üyeliği seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18, 20, ve 27'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun 24 Kasım'daki 23'üncü Birleşim'inde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine seçildi.

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